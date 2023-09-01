中国国有行和商业银行集体下调存款利率

中国国有五大行和多家股份制银行星期五（9月1日）集体下调存款利率，以提振陷入低迷的房地产市场和步履蹒跚的经济，同时也缓解利润率持续下滑给银行带来的运营压力。

综合路透社、澎湃新闻、新华社报道，中国国有五大行工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、以及招商银行星期五集体更新的人民币存款利率表显示，一年期整存整取利率下调10个基点至1.55%，二年期整存整取利率下调20个基点降至1.85%，三年期和五年期整存整取利率下调25个基点，分别至2.2%和2.25%。活期存款、三个月、六个月整存整取利率保持不变。

此外，兴业银行、光大银行、民生银行、平安银行、浙商银行、渤海银行等股份制银行同一天也下调了人民币存款利率，下调涉及的期限品种、幅度与国行保持一致。

三名知情人士说，中国主要全国性银行下调存款利率之余，也将准备下调现有抵押贷款利率，以重振受债务危机冲击的房地产行业。

中国央行和国家金融监督管理总局星期四宣布，将从9月25日起下调首套和二套住房最低首付款比例，并降低存量首套住房贷款利率，尝试以新举措来逆转中国楼市的跌势，刺激买需。

这是继今年6月初中国全国性银行下调存款挂牌利率后，时隔不到三个月再度下调。相比于6月的下调，此次存款利率调降幅度普遍更大，且主要针对定期存款和大额存单。

穆迪银行业分析师尼古拉斯（Nicholas Zhu）分析，下调存款利率能部分抵消银行净息差收窄带来的压力。考虑到中国的银行近四分之三的负债是存款，存款利率下调的影响是实质性的。

净息差指的是贷款利息收入与存款利息支出之间的利息差。截至6月末，中国银行业净息差为1.74%，在近日多家上市银行中期业绩发布会上，不少银行高管预测下半年净息差仍有收窄压力。