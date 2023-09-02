台风苏拉掠过香港逼近大陆 广东等地实施“五停”戒备

超强台风苏拉星期五（9月1日）晚掠过香港，即将在中国大陆广东省、深圳市、福建省登陆，迫使受影响地方实施停课、停运、停产等措施戒备，并紧急疏散了超过90万人。

综合香港电台、新华社、路透社等报道，香港天文台星期五晚8时发出最新天气报告称，苏拉的风眼已逐渐远离香港，但其破坏性仍对香港构成相当大的威胁，因此发出最高级别的十号风球信号。

十号风球是香港天文台发布的热带气旋警告中的最高级别，在平均风力达到118公里或以上时才会发出，一般都只有台风眼在香港约100公里内掠过才会带来如此高的风速。自1946年以来，香港总共只挂过16次十号风球。

经历了七个多小时的强大风暴后，香港天文台在星期六（2日）凌晨3时40分左右改挂八号风球信号，并预计至少将持续到星期六下午4时。

受风暴潮影响，香港沿岸低洼地区的水位星期五晚急速上升。当晚9时开始，香港东部沿海地区水位上升，当中吐露港接近午夜时分预计升至海图基准面以上约六米左右，比正常潮位增加约四米，创历史新高，部分地区也出现严重水浸，深度超过一米。

为应对台风来袭，港府已宣布9月1日和2日两天所有中小学及幼儿园停课；全港日间巴士、轮渡以及多个班次的高铁和航班取消；地铁和轻铁露天段列车暂停运营，地底段列车则维持有限运营；多个公共服务部门暂停全部或部分业务；香港国泰航空等航班也取消自星期五下午2时至星期六上午10时所有进出香港的约460趟航班，超过300人被困在机场。

超巨大台风苏拉的灾情也波及澳门。澳门政府星期五晚11时下令所有赌场关闭直至另行通知，连接香港、澳门和珠海的港珠澳大桥星期五停止车辆运行，星期五至星期六数百趟往返澳门的航班也被取消。

中国中央气象台监测显示，苏拉已在星期六凌晨3时30分左右登陆广东珠海金湾区，成为今年来登陆广东的最强台风。登陆后，苏拉将沿广东近岸海面逐渐向西偏南方向移动，粤西星期六将迎来风雨最强时段，澳门、珠海、中山等地都可能遭遇暴雨或大暴雨。

为了应对风暴，从8月31日开始，广东汕尾、揭阳、汕头、惠州、深圳、珠海、中山等多个城市陆续宣布“五停”（停工、停业、停课、停运和停产）措施。广铁集团通报，星期五晚8时至星期六傍晚6时进出广东省列车全部停运。据悉，汕头、汕尾、揭阳、潮州等粤东地市已陆续发布通知，要求中小学校（幼儿园）2023年秋季学期开学时间延至9月4日。

截至星期五早上10时，广东全省已提前转移危险区域人员超过78万人，在广东沿海作业的近8万5000艘渔船也已返回港口；位于广东北部的福建省也已疏散了超过16万人。

拥有1700多万人口的深圳从星期五下午也开始实施“五停”、交易所暂停交易，并警告称破坏性大风可能会持续至星期六。星期五中午12时起，深圳机场暂停所有进出港航班运行。

另外，针对来势汹汹的苏拉台风以及另一个紧接而来可能登陆福建省的台风“海葵”，中国交通运输部救捞系统已部署16艘大功率救助船和九架救助直升机加强应对，确保一旦有灾情发生，能够快速出动实施救援。