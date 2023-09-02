台风“苏拉”减弱 深圳珠海等八城解除“五停”

随着台风“苏拉”在广东珠海登陆后逐步减弱，广东深圳、珠海等沿海城市已解除“五停”措施。

据“深圳应急管理”微信公众号消息，深圳市防汛防旱防风指挥部星期六（9月2日）发布公告称，台风“苏拉”星期六凌晨3时30分前后以强台风级在珠海市南部沿海登陆，强度逐渐减弱并远离深圳市，深圳市气象台于星期六8时15分将台风红色预警信号降级。

官方研究决定，深圳市于星期六8时15分同步在全市范围内解除“五停”（停课、停工、停业、停市、停运）措施。

另据“珠海发布”微信公众号消息，珠海市防汛防旱防风指挥部发布通告称，台风“苏拉”已于星期六3时30分前后以强台风级在珠海金湾区沿海地区登陆，并逐渐远离珠海市。珠海市三防指挥部决定于星期六8时将防台风应急响应降为三级，并同步解除全市交通管制措施，公共交通有序恢复运行，有序组织复课、复工、复产、复业（含商超、市场）。

但珠海市三防指挥部提醒，目前台风和暴雨预警信号仍在生效，呼吁市民如无特殊情况，尽量减少出行。

据澎湃新闻统计，除深圳、珠海外，广东汕尾、揭阳、汕头、惠州、东莞、中山也都已宣布解除“五停”措施。

另据中央气象台消息，中央气象台星期六10时继续发布台风红色预警和暴雨黄色预警。