台风“苏拉”减弱 香港航班复飞企业复产

超强台风“苏拉”侵袭香港导致至少460个航班被迫取消。随着“苏拉”灾情减弱，香港航班星期六（9月2日）早上已复飞，企业、公共交通也开始恢复生产运营。

综合星岛日报、香港01和彭博社报道，香港机管局星期六说，预计当天约有480个航班复飞，首个飞往澳洲悉尼的航班已于早上11时起飞。

香港国泰航班说，预计星期六下午会有40多班航班恢复，但不排除航班会因为天气变化进一步延误。香港机管局也提醒，由于天气仍有变数，建议旅客先确认航班，才前往机场。

香港机管局还提到，过去一晚约有100至200多位中转旅客滞留机场，机场两条跑道星期六晚将维持运作，预计这两天就能完全疏导受台风影响的航班旅客。

台风苏拉在星期五（1日）登陆香港，导致全市学校停课、公共交通停运、企业停产、交易所也停止交易。香港天文台星期五晚8时因应“苏拉”侵袭发出最高级别的十号风球信号，直到星期六凌晨3时才下调至八号风球，预计下午4时前会再次降级。

报道称，这是香港五年来遭遇的最强台风，但造成的损失相当小。

随着“苏拉”风眼远离香港，香港机场、企业和公共交通开始慢慢恢复运营，街道清洁工也开始在清理狂风暴雨后一片狼藉的街道。

香港政务司长陈国基在社交平台说，已指示各相关部门同事投入一切所需人力和物力，在天文台改发三号风球前，大致完成清理主要道路和主要巴士线路的障碍物，务求社会尽早恢复正常运作。

他也特别指示发展局局长，要求各相关部门展开风暴后的特别巡查行动，包括巡查全市主要街道，并即时跟进任何对公众构成明显危险的招牌和棚架等，以加强确保市民安全。

另一方面，邻近的澳门星期六也在风暴过去后宣布重新开放赌场。