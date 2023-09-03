“海葵”成四年来首个登陆台湾的台风

台风“海葵”逼近台湾，预计星期天（9月3日）傍晚前后从台东县登陆，成为四年来首个登陆台湾的台风。

综合台湾中央社和路透社报道，台风“海葵”的暴风圈星期天已触及台东县，中午过后暴风圈逐渐触及陆地，绿岛和东海岸已出现强风大雨。

台湾中央气象局台东气象站主任黄嘉美预测，海葵傍晚前后可能从台东东海岸东河乡至成功镇间登陆，北台东东海岸三乡镇、纵谷地区风力及雨量会比较大。

台东、花莲、嘉义、台南、屏东、高雄等台湾东部和南部县市已宣布星期天停班停课，并已有超过2800人撤离。星期天也有超过200条台湾境内航班被取消。

台湾总统蔡英文星期天早上也和行政院长陈建仁及副院长郑文灿前往中央灾害应变中心，持续掌握各单位防台风应变工作。

蔡英文在脸书发文说，根据预测，台风“海葵”将是四年来，第一个登陆台湾、穿越中央山脉的台风，并且会挟带丰沛水气。预计到下星期三，全台各地都会有明显的降雨，沿海地区的风浪也会逐渐增大。

蔡英文说，星期天已经有部分县市宣布停班停课，中央各部会也跟地方政府保持联系，了解各地需求，随时提供协助，务必将“海葵”带来的灾害降到最低。

她也提醒民众要持续留意最新的台风资讯、做好防台准备，并注意自身安全，台风天尽量避免外出，更不要进行登山溯溪、观浪钓鱼等任何危险的活动。

与此前登陆中国大陆广东的台风“苏拉”相比，“海葵”的威力要弱得多。根据热带风暴风险组织（Tropical Storm Risk）预计，“海葵”在登陆台湾时将仅为一级或二级台风。

上一次有台风登陆台湾是在2019年8月，台风“白鹿”在屏东县登陆。台风“白鹿”在台湾共造成一人死亡，九人受伤。