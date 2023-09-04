台风“海葵”二度登陆台湾 全台78伤逾21万户停电

台风“海葵”星期天（9月3日）下午3点40分在台东东河登陆，晚间8点自高雄梓官区出海，星期一（9月4日）凌晨4时再度于高雄登陆，目前已造成78人受伤、逾21万户停电。

综合《联合报》《自由时报》报道，根据台湾中央气象局最新消息，台风“海葵”目前位于台南西北西方约50公里海面上，因受地形影响，强度已减弱为轻度台风，暴风圈也缩小至花东、台中以南陆地及澎湖。强阵雨虽仍在持续，但强度有减弱的趋势。

虽然“海葵”强度较弱，但据中央灾害应变中心统计，此次台风已导致78人受伤，同时造成全台1429件各式灾情，其中超过六成为路树倒塌，另外有21万7429户停电、1万2993户停水。

报道称，受台风天气影响，台湾内陆航班共计取消179班次，国际航班取消15班次、延误12班次。此前停驶的西部干线列车星期一上午已恢复正常运作。

目前台湾官方已发布土石流红色警戒计29条，黄色警戒计570条，大规模崩塌红色警戒一处，大规模崩塌黄色警戒14处， 已预防性撤离7113人。

台湾内政部长林右昌说，目前“海葵”最大风雨基本上已经度过，但这四天以来在山区累积的雨量非常大，随时都有可能致灾。

林右昌说，宜兰、花莲、台东、台中在未来36小时内还可能出现超大暴雨，呼吁民众尽量减少外出，避免从事河域、海岸观浪及水上活动，以确保安全。