受台风“海葵”登陆影响 福州和莆田全市停课一天

今年第11号台风“海葵”星期二（9月5日）上午5时20分左右在中国福建省东山沿海登陆，福州和莆田全市当天停课一天。

综合《福建日报》和央视新闻客户端等报道，今年第11号台风“海葵”，星期二上午5时20分前后在福建东山沿海登陆，登陆时中心附近最大风力八级（每秒20米，热带风暴级），预计“海葵”登陆后继续向偏西方向移动，强度逐渐减弱。

据中国国家消防救援局微信公号“中国消防救援”星期二上午9时28分消息，受台风“海葵”影响，福建省福州市遭遇强降雨袭击。星期一（4日）上午6时至星期二（5日）上午6时，福清、永泰、闽侯等县市的24小时降雨量超300毫米，达到特大暴雨量级。

星期二上午4时15分许，福州市永泰县消防救援大队一辆消防车在抢险救援过程中被洪水冲走，车载九人。截至上午8时已救起六人，三人正在搜救中，其中两人为永泰县政府专职消防员。

据前方救援人员最新消息，截至下午1时已找到八人。还有一人正在搜救中。找到的八人中有一人遇难。

根据福建省福州市教育局发布的通告，福州市气象台星期二发布暴雨红色预警。据福州市防范暴雨应急预案，福州全市中小学、幼儿园星期二停课、停学一天。

经莆田市防汛抗旱指挥部会商同意，全市中小学校、中职学校、幼儿园星期二全天停课，9月5日课程调整至9月9日（星期六），各高校参照执行，停课期间各类校外培训机构停止活动。

受“海葵”登陆影响，中国铁路上海局集团星期二也对65趟旅客列车采取停运措施。