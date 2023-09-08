香港黑色暴雨警告仍生效 多项公共服务已暂停

香港大暴雨，天文台早前发布的黑色暴雨警告信号于星期五（9月8日）仍生效，公共交通也因恶劣天气严重受阻，多项公共服务已暂停。

综合《明报》和新华社报道，香港天文台星期四（9月7日）晚上11时05分发布的黑色暴雨警告信号截至目前仍然生效，是有记录以来持续时间最长的黑色暴雨警告信号。这也意味着，香港很多地区已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的暴雨，且雨势可能持续。

由于强暴雨导致香港多条路段发生淹水，港铁星期五宣布，观塘线石硖尾至彩虹站暂停服务、来往黄埔至石硖尾站维持6分钟一班车、来往彩虹至调景岭站则维持12分钟一班车。

九龙巴士也于上午8时半宣布，部分新界区及九龙区路线将由早上9时起，恢复有限度服务。不过，受暴雨及多处道路严重水浸影响，其余九巴及龙运日间巴士路线仍需暂停服务。

恶劣的天气导致香港多项公共服务暂停。香港司法机构星期五宣布，即日所有法院和审裁处的聆讯会延期，法院和审裁处的登记处及办事处也会暂停办公。

香港交易所也宣布，由于黑色暴雨警告仍然持续及香港政府宣布极端情况生效，证券市场（包括沪深港通北向交易）及衍生产品市场全天暂停交易，包括收市后交易时段；所有证券结算及交收服务也暂停。

此外，港府接获深圳有关部门通知称，香园围口岸及文锦渡口岸因暴雨导致部分设施水浸，口岸需暂时停止旅客及货运清关服务。

香港运输署宣布，位于金钟、长沙湾、观塘及沙田的牌照事务处、公共车辆分组、过境服务分组、车辆检验中心、驾驶考试排期事务处、驾驶考试中心和笔试中心会暂停服务。

香港立法会秘书处也于星期五表示，即日将不会举行《2023年道路交通法例（提升个人化点对点交通服务）（修订）条例草案》及《的士司机违例记分条例草案》委员会会议；立法会综合大楼内公共申诉办事处、立法会图书馆、立法会档案馆，以及导赏团和教育服务暂停。

受超强台风“海葵”降雨云团的影响，香港星期四晚出现创纪录暴雨，引发大范围洪水，扰乱了道路和铁路交通。香港天文台早前称，星期四晚11时至星期五零时的一小时雨量为158.1毫米，是自1884年有记录以来的最高纪录。