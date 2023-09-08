李强与佐科会谈：中国愿与印尼为地区稳定繁荣注入持久动力

中国总理李强与印度尼西亚总统佐科会谈时表明，中方愿与印尼进一步加强发展战略对接，促进两国共同发展，为地区稳定繁荣注入持久动力。

据新华社报道，当地时间9月8日上午，中国国务院总理李强星期五（9月8日）上午在雅加达同印度尼西亚总统佐科会谈。

李强说，在两国元首战略引领下，中国和印尼关系保持强劲发展势头。一个多月前，中国国家主席习近平同印尼总统佐科在成都会晤，就建设中印尼命运共同体“实景图”达成新的重要共识。中方愿同印尼一道落实两国元首重要共识，进一步加强发展战略对接，促进两国共同发展，为地区稳定繁荣注入持久动力。

他提出，中国和印尼要不断深化战略互信，筑牢共建命运共同体的政治根基。把握自身根本和长远利益，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上加大相互支持，共同应对好各类风险挑战，不断拓展各层级交往，发挥好两国高级别对话合作等机制作用。

李强说，中国和印尼要持续扩大务实合作，拉紧共建命运共同体的利益纽带。中方愿同印尼全力做好雅万高铁正式运营各项准备工作，将“区域综合经济走廊”和“两国双园”打造成共建“一带一路”合作新旗舰项目。

他提及，中方愿与印尼高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，扩大印尼大宗商品和优质农渔产品进口，鼓励中国企业赴印尼投资兴业。中方支持印尼新首都建设，愿同印尼加快培育数字经济、绿色发展等合作“新引擎”，进一步加强农业、医药卫生、青年、教育、文化、旅游等领域交流与合作。

李强提到，中国和印尼要密切多边领域协作，坚持真正的多边主义，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。中方愿同印尼在双边、区域和多边层面积极践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。

在中方发布的新闻稿中，佐科表示，印尼和中国全面战略伙伴关系近年来取得丰硕成果。印尼愿同中方加强贸易投资、农渔业、基础设施、数字经济、新能源、旅游、医疗卫生等领域合作，推进“两国双园”等战略合作项目，推动两国关系再上新台阶。

双方在访问期间签署工业、农业、渔业、电子商务、科技创新等多个双边合作文件。

会谈前，佐科在总统府广场为李强举行隆重欢迎仪式。