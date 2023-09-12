普京会见中国副总理张国清

俄罗斯总统普京星期二（9月12日）在符拉迪沃斯托克会见出席东方经济论坛的中共中央政治局委员、中国副总理张国清。张国清说，中方愿同俄方一道，共享发展机遇，深化互利合作，加强区域发展战略协调对接，推动中俄合作持续向前发展。

根据新华社报道，普京在会见时请张国清转达对中国国家主席习近平的诚挚问候，并感谢中方派出高级别代表团到俄出席第八届东方经济论坛。

普京表示，在俄中双方的共同努力下，两国关系进入历史最好时期，经贸等各领域合作发展顺利，两国地方合作方兴未艾，远东开发成为俄中两国合作新的增长点，俄方对双边关系及各领域合作发展前景充满信心。

张国清转达了习近平对普京的亲切问候，对东方经济论坛召开表示祝贺。张国清说，两国元首为中俄关系发展定向把舵，中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持高水平运行，各领域合作发展势头良好。今年3月习近平访俄取得丰硕成果。中方愿同俄方一道，落实两国元首重要共识，共享发展机遇，深化互利合作，加强区域发展战略协调对接，发挥两国地方合作机制作用，推动中俄合作持续向前发展，不断取得新成果。

报道说，在俄罗斯期间，张国清出席第八届东方经济论坛全会，同俄罗斯副总理兼工业和贸易部部长曼图罗夫、滨海边疆区行政长官科热米亚科举行会见，并考察由中资企业承建的双边合作项目。