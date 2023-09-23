习近平会见东帝汶总理 两国提升为全面战略伙伴关系

中国国家主席习近平星期六（9月23日）上午在杭州西湖国宾馆会见赴华出席第19届亚洲运动会开幕式的东帝汶总理古斯芒。两国领导人共同宣布将中国和东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系。

根据新华社报道，习近平在会见时指出，中国和东帝汶友谊源远流长。中国最早承认东帝汶独立并同东帝汶建交。建交20多年来，两国关系经历国际风云变幻考验，政治基础更加牢固，内涵持续丰富延展。将两国关系提升为全面战略伙伴关系，是两国合作与时俱进的现实需要，也是两国人民的共同期待。中方愿继续本着亲诚惠容理念，在现代化征程上和东帝汶携手同行，更好造福两国人民。

习近平强调，始终坚定支持彼此核心利益和重大关切是中国和东帝汶关系不断升华的重要政治基础。双方要继续发扬优良传统，加大相互支持，加强国际协作，维护好两国和发展中国家共同利益。双方要继续推进共建“一带一路”，深化产业振兴、基础设施建设、粮食自主、民生改善四大重点领域合作。中方支持东帝汶更好融入地区发展格局，愿同东帝汶在中国－葡语国家经贸合作论坛等平台加强交流合作，携手构建人类命运共同体。

根据中国方面的新闻稿，古斯芒在会见时说，他对2014年访华会见习近平的情景记忆犹新，很高兴近年来双边关系不断取得积极成果。在东帝汶争取民族独立的进程中，中国人民始终给予宝贵支持，在东帝汶抗击冠病疫情过程中，中国政府及时提供有力帮助，对此东帝汶人民铭记在心，并感谢中方医疗船为东帝汶人民雪中送炭。

古斯芒说，习近平提出的共建“一带一路”倡议，回应了各国对于基础设施建设的需求，东帝汶坚定支持并将积极参与。东帝汶坚定奉行一个中国政策，支持习近平提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等重要理念倡议和政策主张，欢迎中国企业赴东帝汶投资，助力东帝汶国家建设，希望同中方加强基础设施、粮食安全、资源开发、医疗卫生等领域合作，推动双边关系迈上全面战略伙伴关系的新台阶。

双方发表《中华人民共和国和东帝汶民主共和国关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》强调，两国同意继续保持高层交往积极势头，加强战略沟通，巩固友好与政治互信，持续推动双边关系发展。两国将进一步密切中央和地方政府、立法机构和政党间交往，加强政策协调和治国理政经验交流。

声明还强调，在涉及彼此核心利益的问题上相互支持是中东关系战略性的重要体现。东方重申坚定奉行一个中国原则，承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的“台湾独立”，不与台湾建立任何形式的官方关系，不进行任何形式的官方往来，支持中国政府为实现国家统一所作的努力。中方重申坚定支持东帝汶人民自主选择符合本国国情的发展道路，坚定支持东帝汶维护国家主权、安全和发展利益，坚决反对外部势力干涉东帝汶内政。

两国高度评价共建“一带一路”合作取得的积极成果，将尽快签署《中华人民共和国政府和东帝汶民主共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》，并在渔业、基建发展、粮食自给及民生改善等方面进一步合作。

两国还同意密切军方高层交往，加强在人员培训、装备技术、联演联训等领域合作。中方支持东帝汶早日成为亚细安（中国称东盟）成员，欢迎东帝汶在地区合作中发挥更大作用。