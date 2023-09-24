报告：中国灵活就业约2亿人 过半呈现金融脆弱性特征

中国人民大学的一份报告显示，在中国灵活就业的约2亿人中，有超过半数灵活就业者呈现金融脆弱性特征。

综合中国新闻网和第一财经报道，中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）课题团队星期二（9月19日）发布了《中国灵活就业者金融健康报告》，报告对中国灵活就业人群的收入水平和财务状况进行了分析。

报告历时三年七个月完成，全国范围内共有23万余人参与了报告调研，其中55%为灵活就业者，16%为小微企业主，29%为有固定工作收入者。

报告发现，超过半数灵活就业者呈现金融脆弱性特征。以中国2亿灵活就业人口计算，呈现金融脆弱性特征的灵活就业者达1.1亿人。

另外，在控制性别、年龄、受教育程度、收入水平与区域五组人口统计学特征的情况下，收入、地域和学历更为凸显灵活就业者金融健康群体差异。

调查针对失信人员的专题研究显示，近三分之一失信人员处于金融困难状态，急需尽早合理解决债务问题的渠道。金融健康指数可以作为失信的预警信号。

为了提升灵活就业者的金融健康水平、更好地改善失信问题，报告提出了三个方面的建议，包括国家政策支持完善灵活就业保障制度体系、金融供给持续优化和创新，以及多方共建及早发现、有效帮助债务问题群体的体系。

中国国家统计局数据显示，截至2021年底，中国灵活就业人员约2亿人。阿里研究院曾预测，2036年中国新型灵活就业者可能达到4亿人的规模。