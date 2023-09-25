中国存量首套住房贷款利率今起下调

中国存量住房贷款利率调整定于星期一（9月25日）起正式实施，预计有望为超4000万客户减少利息支出。

据《上海证券报》，多家银行此前公告，对于参考贷款市场报价利率（LPR）定价的存量浮动利率首套房贷款，将于9月25日主动批量调整贷款利率，无需借款人额外操作，此举将降低客户的沟通协调成本，有利于存量房贷利率调整有序落地。

报道引述接近监管层的有关人士表示，存量首套住房贷款利率调整后，利率平均降幅大约为0.8个百分点。据估算，本次调整涉及的客户可能超过4000万，涉及调整的贷款规模可能达25万亿元人民币（4万6780亿新元）。

中国居民在购买第二套住房时，需要支付更高的利息。但在中国各大城市从8月底、9月初开始落地的认房不认贷政策下，此前购买第二套住房时在当地没有房产的购房家庭，现在可享受更低的首套房的信贷政策。

此前二套房利率需要在LPR基础上上浮。以北京为例，商业银行的二套房贷款利率需要在LPR基础上浮105个基点左右。降低利率后，大部分符合要求的存量首套房贷利率将降至LPR，也就是4.2%，2022年5月以后的将降至LPR减20个基点。

中国人民银行货币政策司司长邹澜在上星期三（9月20日）的新闻发布会上表示，预计超过九成符合条件的借款人可在第一时间充分享受政策红利，其他借款人的存量房贷利率也将在10月底前完成调整。

据《证券日报》，北京一位借款人称近日收到了招商银行的短信，显示自9月25日起，其贷款执行利率将由LPR+59基点，调整至LPR+0基点。另一位绍兴的借款人表示，他的贷款每月将减少1000元（约190新元）。