苹果15系列发售首个周末：Pro Max上海门店脱销

苹果手机iPhone 15系列正式发售首个周末，中国媒体从苹果商城查询各机型店内备货情况发现，iPhone 15基础款与iPhone 15 Plus当天在网上预订后即可取货；Pro系列供应则相对紧张，上海仅有一两家门店当日有少量iPhone 15 Pro，而Pro Max当日上海所有门店都没有现货。

第一财经星期天（9月24日）下午5时左右在线上选择订购一款iPhone 15 Pro蓝色钛金属256GB机型，显示在上海环贸以及南京东路门店可当天预约取货。

随后，第一财经再选择订购iPhone 15 Pro Max蓝色钛金属256GB机型，上海所有零售店都显示暂不可取货。其他颜色的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max也都无货。

如果选择上海地区送货上门，iPhone 15 Pro Max即日下单，最早也要等到11月初才能送达；iPhone 15 Pro即日下单，最早能在10月25日收货。

第一财经当天下午在苹果上海环球港门店看到，排队预约取iPhone 15的顾客大约有十多位，而另一边是体验iPhone 15系列的队伍，大约有四五十人在等待入店。

根据天风国际证券分析师郭明錤上星期六（9月23日）发布的一份最新报告，iPhone 15系列早期的预订数据较为积极，预计可能会推动苹果第四季度的利润和营收增长。

郭明錤在报告中指出，iPhone 15 Pro Max将成为今年第四季度苹果增长的主要驱动力。从代表供应链最显著瓶颈的长焦相机模组订单来看，今年iPhone 15 Pro Max订单量上调至3500万台，远远超过去年14 Pro Max出货量2800万台。

他还说，由于最初的预期较低，iPhone 15 Plus订单可能会增加，但iPhone 15和15 Pro的表现不及预期，如果苹果不降价，这两款机型的订单可能会减少。

近年来，苹果在中国高端手机市场上的份额占比不断上升。研究机构IDC对上半年中国高端手机市场品牌份额的统计数据显示，苹果在600美元（约820新元）以上高端市场份额占比超过三分之二，达到67%，排名居于首位。