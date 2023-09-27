中国8月工业企业利润同比增17.2% 一年多以来首次正增长

中国国家统计局星期三（9月27日）发布数据显示，8月规模以上工业企业利润实现由降转增，同比增长17.2%，这是自去年下半年以来，当月利润首次实现正增长，进一步表明中国经济或正在回稳。

根据中国统计局公布的数据，1至8月，全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元（人民币，下同，约8800亿新元），同比下降11.7%，降幅比1至7月份收窄3.8个百分点。

中国统计局工业司统计师于卫宁分析说，随着一系列推动宏观经济回升向好政策效果不断显现，8月工业生产稳步回升，企业利润恢复明显加快。

于卫宁指出，随着工业生产稳步回升，产销衔接状况好转，工业企业营收逐步改善。1至8月份，全国规模以上工业企业营业收入同比下降0.3%，降幅较1至7月份收窄0.2个百分点。其中，8月份企业营业收入在连续三个月下降后首次实现增长，由7月份同比下降1.4%转为增长0.8%，为利润由降转增创造了有利条件。

于卫宁还说，今年以来，工业企业利润降幅逐月收窄。1至8月份，规上工业企业利润同比下降11.7%，降幅较1至7月份收窄3.8个百分点，回升明显加快。其中，8月份规上工业企业利润同比增长17.2%，自去年下半年以来，工业企业当月利润首次实现正增长。工业品价格降幅连续两个月明显收窄，企业营收连续三个月下降后首次增长，带动工业企业利润由降转增，效益恢复向好态势明显。

此外，三大门类利润均有改善，七成以上行业利润回升。1至8月份，采矿业利润同比下降20.5%，降幅较1至7月份收窄0.5个百分点；制造业利润下降13.7%，降幅收窄4.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润增长40.4%，增速加快2.4个百分点。分行业看，在41个工业大类行业中，有30个行业利润增速加快，或降幅收窄、由降转增，行业改善面超七成。

具体行业来看，装备制造业利润增长加快。工业新动能持续壮大，新能源汽车、锂离子电池、光伏设备、动车组等产品生产较快增长，装备制造业发展动力不断增强。原材料制造业利润降幅明显收窄。随着下游需求逐步恢复，部分大宗商品价格持续回升，原材料行业利润明显好转。消费品制造业盈利持续改善。扩内需、促消费政策效果持续显现，消费品市场加快恢复，带动消费品制造业利润持续改善。

随着企业单位成本下降，营业收入利润率提高。近期部分工业品出厂价格持续回升，带动企业营收改善，而原材料为前期购入，价格相对较低，促进企业单位成本下降，盈利空间扩大。8月份，规上工业企业每百元营业收入中的成本为84.86元，同比减少0.87元，环比减少0.29元；营业收入利润率今年以来首次同比提高，达到6.41%，同比提高0.90个百分点，环比提高1.15个百分点，企业盈利能力明显改善。