中国多地国庆期间轻微交通违法只警告不处罚

继四川绵阳、河南平顶山宣布在中国国庆假期实行轻微交通违法“只警告不处罚”举措后，又有多地跟进。

据澎湃新闻报道，安徽蚌埠交警星期三（9月27日）发布消息称，今年中秋国庆期间，在保障道路交通安全畅通的基础上，公安交管部门将加大“柔性执法”的力度和范围，对机动车驾驶人有轻微道路交通违法行为的，在给予口头警告纠正后，不罚款、不记分、不扣车。

江西新余市公安局交警支队也发布消息称，将在中秋国庆期间实施静态交通服务型执法，对轻微的违法停车行为，主要采取口头警告、张贴“违停温馨告知单”、教育劝离等柔性执法方式予以劝导纠正。

四川遂宁也宣布，中秋国庆期间，遂宁开启“宠游客”模式，对非遂宁籍小型汽车因不熟悉道路在遂宁的六类轻微交通违法，公安交警部门将实行“只警告不处罚”的举措。

对此，《工人日报》评论文章指出，多地明确国庆假期外地车辆轻微交通违法只警示不处罚，不仅是对游客作出的一种法治承诺，更显示出开门迎客的一份诚意，一种能够打消、缓解外地游客陌生感、焦虑感的体恤与共情。

文章称，对游客来说，初来乍到一个城市，极有可能因不熟悉路况、不了解停车规则等客观原因违反交通规则，只要没有造成严重后果，符合相关“首违不罚”“轻违不罚”的规定，当地交警部门大可选择柔性执法。让类似做法成为常态，提前亮明态度、广而告之，某种角度上也能增加外地游客的好感度，起到一定的揽客作用。