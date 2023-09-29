深圳调整优化个人住房贷款利率下限

中国深圳市从星期五（9月29日）起调整优化个人住房贷款利率下限，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减10个基点，以此降低居民家庭购房成本。

《上海证券报》报道，据深圳市住房建设局、人民银行深圳市分行、金融监管总局深圳监管局消息，从星期五起，深圳首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限LPR减10个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限LPR加30个基点。

报道称，此次调整有利于降低居民家庭购房成本，更好满足刚性和改善性住房需求。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉说，在此之前，深圳首套、二套房的利率水平分别为4.5%（LPR+30基点）和4.8%（LPR+60基点）。此次分别下调至4.1%（LPR-10基点）、4.5%（LPR+30基点）。

以首套房为例，等额本息30年还款，原来100万元（人民币，下同，约18.6万新元）贷款月供5067元，现在是4832元，减少了235元，最直接的利好是降低了购房者首付和月供的压力，有利于促进刚需和换房需求的释放。

李宇嘉认为，此次利率调整，也是对中国关于优化调整调控政策指示中，有关首套房和二套房最低利率新规的落实。

深圳今年8月底开始实行“认房不认贷”政策，明确居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在深圳名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

在今年9月初，广州市首套房贷利率下限突破LPR，成为首个突破下限的中国一线城市。