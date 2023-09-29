中国月饼市场遇冷 线上销售额同比降逾五成

9月29日是中秋节，但今年的中国月饼市场遇冷，线上月饼销售额同比降超过五成。

据界面新闻星期五（9月29日）报道，鲸参谋平台的数据显示，2022年8月中上旬京东平台月饼的销量共计16万，销售额超过1200万元（人民币，下同，约223万新元）；而今年8月中上旬，京东平台月饼的销量累计约为9万1000，同比下降约43%，销售额约为550万元，同比下降55%。

除了电商平台，月饼的线下销售也遇冷。

北京市丰台区某超市的工作人员9月26日受访时说，离中秋节只剩几天了，前来买月饼的人还是很少，往年这个时候月饼早就开始热销了。另一位北京市海淀区某超市的工作人员也称，今年月饼团购数量比去年少了很多，前来买月饼的消费者多是出于刚需，消费也更务实，选择价格更合适的月饼，很少有随机购买的。

报道还引述苏州某月饼品牌负责人说，今年的月饼订单减少了三至四成；而继续下订的客户也会追求更简单的包装、价格更友好的产品，以缩减成本。

深圳中为智研咨询有限公司研究员郭小军说，今年月饼市场销售热度明显比往年淡了很多。他认为，一方面是出于健康的考虑，人们对月饼的需求有所降低；另一方面是当前人们消费偏保守，可能会压缩节气送礼的开支。