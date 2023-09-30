中国双节国内旅游量同比增长86%

中国文化和旅游部通报，中国今年中秋国庆节假期的国内出游预计达8.96亿人次，同比增长86%，实现国内旅游收入7825亿元人民币（约1466亿新元），同比增长138%。

中新社星期六（9月30日）引述中国文旅部消息报道，据预测，在今年中秋和国庆节相连的八天假期里，长三角、珠三角地区像上海、苏州等热门旅游城市的文旅市场异常火爆，酒店、机票等订单量已比去年同期增加了至少五倍。

很多城市也加大旅游市场的产品供给力度，尤其是城市各具特色的旅游休闲街区，不仅是带动城市扩内需、促消费的重要引擎，也成为展示一个城市文化与形象的重要窗口。

中国在线旅游平台飞猪数据显示，中秋国庆假期首日（9月29日）国内游出行规模已远超2019年同期，机票、酒店等同比2019年取得双位数及以上的增速，景区门票预订量在今年“五一”假期首日的高峰上继续冲高。

另据中国国家铁路集团有限公司消息，全国铁路星期五（29日）发送旅客2009.8万人次，单日旅客发送量创历史新高，也是历史上首次突破2000万人次，运输安全平稳有序。全国铁路星期六（30日）持续高位运行，预计发送旅客1760万人次，开行旅客列车1万2180列，其中增开列车1594列。