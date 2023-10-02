台风“小犬”将至 福建启动防台风四级应急响应

今年第14号台风“小犬”将于星期三（10月4日）凌晨起影响福建沿海和渔场，福建省防汛抗旱指挥部星期一（10月2日）上午8时启动防台风四级应急响应。

据中新网报道，台风“小犬”星期一上午5时中心距离台湾鹅銮鼻东南方向约800公里，中心附近最大风力13级。

福建省气象台预计，台风“小犬”将以每小时10至15公里左右的速度向北偏西方向移动，强度将逐渐增强，最强可达强台风级或超强台风级，星期三凌晨起影响福建沿海和渔场，并将于星期四（5日）早晨至上午登陆台湾东南部沿海，登陆后向偏西方向移动，进入南中国海东北部，强度逐渐减弱。

福建省气象局星期一上午8时起拉响重大气象灾害（台风）四级应急响应称，受冷空气和台风外围环流影响，福建沿海海区星期三的最大风力8至9级、阵风10至12级；闽中、闽南渔场最大风力9至10级、阵风11至13级；台湾浅滩渔场最大风力10至12级、阵风13至15级。

星期四（5日）至星期五（6日），沿海海区最大风力8至10级、阵风10至13级；闽中、闽南渔场最大风力9至11级、阵风12至14级；台湾浅滩渔场最大风力11至13级、阵风14至16级。星期六（7日），中南部沿海海区和闽中、闽南、台湾浅滩渔场最大风力8至9级、阵风10至11级。

当下正值中秋国庆假期旅游热潮，气象专家提醒，星期三至星期六沿海海区和闽中、闽南、台湾浅滩渔场有大风，过往或作业船只避开台风影响区域，注意做好滨海旅游和沿海养殖的安全管理及沿海工程设施加固等工作。