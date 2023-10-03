防范台风“小犬” 广东启动四级应急响应

台风“小犬”已加强至超强台风级，截至星期二（10月3日）上午8时，其中心位于广州市东偏南方向约1200公里的菲律宾以东洋面上。鉴于“小犬”发展趋势及对广东影响，广东省防汛防旱防风总指挥部于当天上午10时启动防风四级应急响应。

根据中新社，广东省气象局预计，“小犬”将以时速10公里至15公里向西北方向移动，强度变化不大，将于星期三（10月4日）夜间到星期四（10月5日）早晨以强台风级（14级至15级）登陆或擦过台湾南部沿海，之后进入南中国海东北部海面，趋向广东省东部海域，强度逐渐减弱，对广东省东部海面和沿海市县有明显风雨影响。

中国气象专家说，“小犬”将导致粤东沿海的风力会逐渐加大至七级至九级，阵风10级；建议在粤东的民众星期四之后不要前往海边游玩。

鉴于“小犬”发展趋势及对广东省影响，根据《广东省防汛防旱防风防冻应急预案》和有关规定，广东省防汛防旱防风总指挥部于星期三上午10时启动防风四级应急响应。

广东省防汛防旱防风总指挥部要求，星期三下午6时前，深圳（含）以东海域航行作业渔船全部回港避风，渔排养殖、海上风电施工平台、海洋牧场人员全部上岸避险；深圳（含）以东滨海旅游景区全部关闭，确保游客安全。

同时，全省要加强无动力船舶、危化品船、挖沙船、运沙船、客滚船等重点船舶管理，严格落实防风措施，确保安全；各地各有关部门要加强隐患排查整治，提早对广告牌、塔吊、玻璃幕墙等高空构筑物和行道树、围墙等易倒伏物采取加固或拆除措施。

广东省气象局分析认为，未来几天，全省大部分市县天气晴热，有分散（雷）阵雨、局部暴雨；星期五（10月6日）起，受“小犬”外围环流影响，粤东和珠江三角洲南部市县多云转中雷雨、局部暴雨或大暴雨。