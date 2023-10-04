台风“小犬”逼近 全台近百航班取消多县市停工停课

台风“小犬”星期三（10月4日）向台湾南部逼近，带来暴雨和大风。截至星期三早上，全台共有93趟两岸和国际航班取消，至少八个县市停工停课。

综合路透社、中央社、联合报等报道，台湾中央气象署观测，台风“小犬”星期三早上8时的中心位置在鹅銮鼻的东方约280公里海面上，以每小时11公里速度向西逼近，中心最大风速每秒43公尺，七级风平均暴风半径250公里。

陆上台风警报范围包含宜兰、花莲、台东、南投、新竹、苗栗、台中、彰化、云林、嘉义、台南、高雄、屏东、恒春半岛；海上台风警报范围为台湾东半部海面、台湾海峡、巴士海峡及东沙岛海面。

台风将带来强风和暴雨，其中宜兰县、新北市山区星期三将有局部大雨或豪雨发生，宜兰、基隆、新北地区及台北、桃园山区有局部大雨发生；星期三晚起花莲县、台东县（含兰屿、绿岛）、恒春半岛及屏东县山区、高雄等南部地区也将有局部大雨或豪雨。高雄市府也预测，全市最大阵风达八至九级、沿海地区还将出现10级以上阵风。

为了应对台风来袭，台东县、嘉义县、台南市、高雄市、澎湖县、云林县等至少八个县市相继宣布从星期三下午起停工停课；截至星期三早上10时，台湾和两岸客运船班有97航次停航、航线和部分两岸国际航线也有93趟航班取消。