雷蒙多：华为芯片突破令人难以置信地不安

美国商务部长雷蒙多说，中国通讯巨头华为在芯片领域取得的突破“令人难以置信地不安”（incredibly disturbing），强调美国商务部需要采取更多方法强化出口管制。

据彭博社星期四（10月5日）报道，雷蒙多在参议院商务委员会听证会上，针对华为在7纳米芯片领域取得突破一事说：“我们需要不同的工具……我们需要更多执法资源”。

她说，一项还在立法阶段的法案将扩大商务部对危害国家安全的技术交易采取行动的权力。令她感到自豪的是，美国商务部今年早些时候对一家未经许可向华为销售产品的美国公司处以有史以来最大的罚款，“我们需要多强硬就会多强硬，但我们需要更多的资源。”

雷蒙多今年8月到中国访问之际，华为突然低调开售新款Mate 60 Pro智能手机。彭博社委托半导体行业观察机构TechInsights拆解这款手机后发现，它使用了中芯国际最先进的7纳米麒麟9000s芯片。华为和中芯国际此前都被列入美国商务部的贸易管制黑名单。

雷蒙多上个月在国会听证会上说，“我们没有任何证据显示，他们能够大规模制造7纳米（芯片）。”

美国商务部工业和安全局上个月已启动对Mate 60 Pro所搭载芯片的调查。针对调查进度，雷蒙多拒绝置评，只说商务部一旦发现企业可能违反美国出口规定，就会展开调查。

不过，彭博社称，雷蒙多目前还得面临国会共和党人的巨大压力，他们已多次要求美国商务部对中国公司采取更强硬的管制措施。