台风“小犬”登陆 全台逾3万户停电

台风“小犬”星期三（10月4日）晚从台湾东南部登陆，带来126年以来的最强阵风，导致全台超过3万4000户停电。

综合台湾《自由时报》《联合报》和中央社等报道，台风“小犬”星期三晚抵近恒春半岛，虽然还没有带来强大雨势，但岛上居民已感受到意想不到的强风。

兰屿气象站星期三晚9时53分测得平均风速为每秒95.2公尺，超过17级风，是1897年以来台湾有测试风速以来的最高水平，风速计还不堪强风被吹坏。

台湾经济部当晚在工作汇报上通报，截至当晚9时，累计全台停电户数共3万4206户，已复电2万4314户、待修复有9892户。

据卫生福利部统计，“小犬”已造成全台75人受伤，全台灾情总计652件，路树灾情就多达340件。

台湾交通部指出，空运国际线星期三已取消29班次、岛内线取消92班次；海运共有12航线、97航次停航；台铁东部干线和南回线总计全部停驶35趟次、部分停驶17趟次。

台风“小犬”预计星期四全天将在全台多地带来豪雨。台湾中央气象署星期四（5日）早晨发布豪雨特报指出，花莲、台东、恒春半岛及北市、屏东山区有局部豪雨或大豪雨；北市、屏东及宜兰、新北、桃园、台中雪山山区、高雄山区有局部大雨或豪雨；宜兰、基隆至桃园、高雄地区及新竹至台中山区可能会有局部大雨发生。