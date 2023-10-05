港府据报正制定计划 让港股在台风期间正常交易

台风“小犬”逼近香港之际，香港政府据报正加快制定香港股市在台风期间也能正常交易的计划。

彭博社星期四（10月5日）引述四名知情人士报道，香港财政司长陈茂波办公室近期已为工作小组制定了时间表，要求他们在几周内拟定一项计划，让香港股市在台风等极端天气期间也能正常交易。工作小组由香港交易所、监管机构和香港金融机构官员所组成。

知情人士说，这项计划已讨论了好几个月，却缺乏进展。而上个月接连来袭的超强台风导致香港股市连续两周停市，令计划的制定变得更加紧迫。香港星期三（4日）发布了最低级别的台风预警信号，预计台风“小犬”将在未来几天登陆香港。

报道称，有关工作小组今年5月已传出正在起草计划，让港股在台风期间也能继续正常交易，包括容许小型券商在台风期间交易时选择延迟结算及交割，相关风险由港交所、证监会及金管局共同承担。

不过，各方仍在磋商有关方案。港交所当时曾说，有关评估处于早期阶段，并强调员工及客户安全仍是重要考虑因素；证监会则认为，恶劣天气下维持市场运作对香港整体有利。

报道称，尽管推动港股在台风期间开市的计划不太可能在今年内落实，但预期新的举措将能让香港股市摆脱在极端天气期间必须停市这一过时的措施。随着股市交易量及IPO下滑，香港财政收入已减少，削弱香港作为金融中心的吸引力。