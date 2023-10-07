中国批美泛化国家安全 滥用出口管制措施

针对美国商务部以涉俄为由将部分中国企业列入出口管制清单，中国商务部回应，指美方做法是泛化国家安全，滥用出口管制措施。

美国商务部星期五（10月6日）通报，将42家支援俄罗斯军方的中国企业列入出口管制“实体清单”，这些中企被指支援俄罗斯的军事和国防工业基地，包括提供原产自美国的集成电路。

中国商务部发言人星期六（7日）在官网就美商务部将部分中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问时，作出上述回应。

发言人说，美方在短时间内，再次以涉俄为由，将中国一些企业列入出口管制“实体清单”。美方泛化国家安全，滥用出口管制措施，对中国企业实施单边制裁和“长臂管辖”，是经济胁迫和单边主义霸凌行径，中方对此坚决反对。

发言人说，美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

美国政府9月25日将11家中国公司和五家俄罗斯公司列入贸易限制名单，理由是其中部分公司为俄罗斯入侵乌克兰提供无人机零部件。

中国商务部9月27日曾就相关问题回应称，坚决反对美方做法，美方动用国家力量打击他国企业和个人，是经济胁迫和单边主义霸凌行径，敦促美方停止对中国企业和个人的无理打压，并强调将坚决维护中国企业和个人的合法权益。