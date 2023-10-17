苹果CEO库克现身成都 观看王者荣耀表演赛

美国苹果公司首席执行官库克现身中国成都，在苹果旗舰店观看了一场王者荣耀表演赛。

综合彭博社和红星新闻报道，库克星期一（10月16日）到访苹果位于成都太古里的旗舰店，向店里的消费者和员工挥手致意，并发表了简短讲话。

库克向参加王者荣耀竞技赛的玩家们表示感谢，并称“今晚热度爆棚”。

在抵达太古里1小时前，库克还在微博发布了一张苹果iPhone 15 Pro Max手机拍摄的安顺廊桥，并表示：你好，成都！

库克在抵达太古里1小时前，在微博上发布了一张苹果iPhone 15 Pro Max手机拍摄的成都安顺廊桥照片。（库克微博）

彭博社称，库克个人出访中国凸显了中国市场对苹果的重要性。中国是苹果最大的国际市场，也是其制造网络的基石。

库克今年3月也曾到访中国，并在中国官方举办的中国发展高层论坛上发表演讲。

苹果iPhone 15系列手机于9月下旬在中国发售，当时苹果零售业务高级副总裁奥布莱恩（Deirdre O’Brien）曾到访苹果位于北京三里屯的门店，并表示苹果还将在浙江温州开新店。

在库克到访成都几小时前，两份研究报告显示iPhone 15在中国的销售开局令人失望。市场追踪机构Counterpoint Research在提供给彭博新闻的数据中估算，iPhone 15发布头17天的销量与当初iPhone 14相比下降了4.5%。

CINNO Research的报告则称，由于消费需求持续疲软，叠加智能手机功能越来越完善、普及率越来越高，换机周期拉长，预测iPhone 15系列在2023年销量成绩或将在1000万部左右，对比上一代iPhone 14系列同期销量成绩下滑22%，减少约290万部。