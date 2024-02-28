港律政司长：23条立法草案将详细定义境外势力等用语

香港《基本法》23条立法公众咨询期星期三（2月28日）结束，香港律政司长林定国说，咨询期间收到的意见显示社会普遍已有共识尽快完成立法，并称会确保法律条文仔细清晰，就国家安全和境外势力等特别用语作出详细定义。

综合网媒“香港01”和《明报》报道，林定国星期二（27日）出席立法会研究基本法23条立法相关事宜小组委员会首次会议时说，社会有共识要尽快完成立法，完成拖延近27年的宪制责任。

林定国强调，港府会确保法律条文仔细清晰，就较关键和重要的特别用语，例如国家安全和境外势力作出详细定义。条文会清晰列出构成犯罪行为和情况，并列出是否有例外和必须符合的条件，以及订明域外效力适用的对象。

罚则方面，林定国说，倾向按照普通法习惯，订明具有足够阻吓力度的最高罚则，但不会规定最低刑期。

小组委员会副主席、民建联陈克勤提问，若触犯23条立法的罪行并涉境外势力，会否有更重罚则时，林定国说会积极考虑，并指触及外国势力的危害国家安全罪行产生的不良影响更大。

身兼行会成员、2003年以保安局长身份推动23条立法的新民党主席叶刘淑仪指出，有部分传媒担心报道涉及“国家秘密”，容易误堕法网。林定国对此说，干犯非法窃取或披露国家机密罪的标准很高，一般正常新闻工作者难以触及国家秘密，无需特别担心或关注。

继北京2020年颁布《香港国安法》后，港府1月30日再次启动《基本法》第23条立法的公众咨询，并建议今年内实施全新的维护国家安全条例，涵盖五类危害国家安全的行为。受访学者认为，目前香港的政治氛围和2003年不同，相信这次23条立法会比21年前首次尝试立法时顺利。