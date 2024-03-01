许家印香港山顶豪宅被接管出售 估值5亿港元

港媒消息称，恒大创办人许家印在香港山顶的豪宅被接管，趁香港全面撤销楼市降温措施之际招标出售，估值约5亿港元（8600万新元）。

综合香港《星岛日报》《经济日报》和彭博社报道，地产经纪公司第一太平戴维斯大中华区行政总裁李伟文在一份电子邮件声明中说，获接管人委托，独家代理招标出售香港布力径10号E洋房，在4月22日招标结束寻找竞标者。

李伟文说，物业为一幢三层独立大宅，配备私人花园及室内升降机，实用面积约4933平方英尺。据悉，这栋豪宅市场估值约5亿港元，每英尺逾10万港元。

许家印曾在香港布力径购置了三栋豪宅，分别是10号B屋、C屋和E屋。在恒大陷入流动性困境后，B屋已于2022年末被债务代理人接管，当时市值约8.8亿港元，其后接管人委托代理行出售，但最终因没有达到意向价收回，随后三栋豪宅先后沦为法拍屋。

据悉，许家印把布力径10号C屋及E屋抵押至财务公司欧力士，再加两家离岸公司担保，合共借贷8.21亿港元，其中一家担保公司与前妻丁玉梅相关。

李伟文说，最新财政预算案宣布“全面撤辣”，撤销三大印花税后，未持有香港永久居民身份证的买家印花税由15%减至最低4.25%。以超级豪宅为例，买家购置可省下数千万元的税务，相信可吸引更多买家追捧。