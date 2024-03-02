港府批美总领事言论危言耸听 驻港公署斥其干涉中国内政

香港特区政府和中国外交部驻港特派员公署星期五（3月1日）晚间发文，批评美国驻港澳总领事梅儒瑞涉港言论。港府指梅儒瑞言论危言耸听，驻港公署则斥其说法干涉中国内政和香港事务。

港府星期五发布新闻公报，对梅儒瑞的言论表示强烈不满和谴责。

港府发言人指出，在《基本法》以及《香港人权法案》的保障下，所有面对刑事指控的人均有权接受司法机关的公平审讯。香港法院独立进行审判，不受任何干涉。美国驻香港总领事对正在香港法院进行的刑事审讯妄加评论，更企图将黎智英案与港府推广香港的措施作对比，不但极其不恰当，也是无视法治精神。

发言人说，在维护国家安全方面的法律，美国就最少有21部，而以“国家安全”名义签发的行政命令更不计其数，更动辄通过秘密监视、非法监听、全球追捕等手段打压异己，根本没有资格就其他国家和地区就正当维护国家安全立法指手画脚。美国驻香港总领事执意无视香港就《基本法》第23条立法的宪制责任和实际需要，肆意对《基本法》第23条立法和依法进行的执法行动进行抹黑，与他所称希望与香港有更好的关系全然背道而驰。

发言人强调，《香港国安法》和《基本法》第23条立法所防范和制止的危害国家安全行为和活动，与正当交流和商业活动有明显区别。美国应立即重回正道，停止就《基本法》第23条立法和香港维护国家安全的工作说三道四，并停止干预属于中国内政的香港事务。

中国外交部驻港公署当天则在官网发新闻稿，对梅儒瑞的言论表示强烈不满和坚决反对，予以严厉谴责。

驻港公署发言人强调，香港国安法的实施有效防范惩治危害国家安全的违法行为，有力保障香港的投资和营商环境。23条立法将进一步筑牢香港维护国家安全的防线，进一步增强香港社会的稳定性和法治的确定性，进一步发挥香港独特地位和优势。

发言人指出，香港国安法和23条立法都强调尊重和保障人权。23条立法咨询文件也强调，会顾及香港公众及在港生活、营商或投资的外国社群的关注，保持香港独特优势和地位，保障正常国际交流活动在港顺利开展。

发言人指出，梅儒瑞无视香港社会各界支持尽快完成23条立法的强大民意，罔顾香港投资和营商环境持续向好的事实，在媒体发表不负责任的言论，干扰香港履行维护国家安全的宪制责任，干预香港司法机构依法审理黎智英案等国安案件，严重背离了领事官员基本的职业操守和行为准则。

发言人最后敦促美方尊重中国主权，恪守国际法原则和国际关系基本准则，立即停止插手香港事务，停止干涉中国内政。

梅儒瑞星期四（2月29日）接受彭博社采访时警告，香港互联网审查日益收紧，正日趋大陆化。他说：“释放黎智英等因政治表达而被扣押在监狱的人们，要比主办金融峰会和旅游推介活动更能改善香港的形象。我们希望持续保持良好的经济关系，但我们的优先考量是政治空间。在《香港国安法》实施后，香港无需更多、宽泛的新违法事项（23条立法）。”