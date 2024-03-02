缅甸向中国移交今年首批在缅诈骗497名嫌犯

中国与缅甸执法单位今年持续加强合作，缅甸将今年首批在缅实施诈骗行为的497名嫌犯移交给中国。

新华社星期五（3月1日）引述中国公安部消息报道，今年以来，中国公安部继续加强与缅甸执法部门的国际警务执法合作，并派出工作组配合缅甸警方开展联合行动，在缅甸大其力地区抓获497名电信网络诈骗犯罪嫌疑人。缅甸警方2月21日将上述犯罪嫌疑人全部移交中方。

针对当前缅北涉中国的电信网络诈骗犯罪严峻形势，2023年以来，中国公安部与缅甸执法部门不断加强国际警务合作，部署指挥云南公安机关与缅甸相关地方执法部门持续深化边境警务执法合作，持续通报诈骗窝点和人员线索，并在中国驻缅甸大使馆的大力支持下，联合缅甸警方开展了一系列打击行动，取得丰硕成果。

截至目前，已有4.6万名涉中国的电信网络诈骗犯罪嫌疑人被移交中方，一大批诈骗窝点被铲除。

今年春节期间，在掌握相关犯罪事实和证据的基础上，中国公安部派出工作组配合缅甸警方在大其力地区抓获497名电信网络诈骗犯罪嫌疑人（含在逃人员46名），并缴获一大批作案工具，进一步扩大了打击战果。

中国公安部目前已部署湖北、四川等地公安机关将犯罪嫌疑人从云南有序押回，全力开展案件侦办工作。

中国公安部有关负责人表示，这是今年缅甸警方向中国移交的首批电信网络诈骗犯罪嫌疑人，公安机关将继续深化与相关国家和地区的警务执法合作，持续有力开展联合打击行动，坚决遏制跨境电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护人民群众生命财产安全。