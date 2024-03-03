俄外交部：俄中官员认为乌危机谈判须有俄参与

俄罗斯外交部星期天（3月3日）公布，副外长加卢津和中国政府欧亚事务特别代表李辉认为，没有俄国参与，就无法针对乌克兰危机展开谈判。

据路透社报道，李辉自星期六（2日）起就推动政治解决乌克兰危机开展第二轮穿梭外交，期间与加卢津（Mikhail Galuzin）会面。

俄罗斯外交部在官网声明中说，双方针对乌克兰危机课题交换意见，整个过程非常投入且深入。

中国官方早前宣布，李辉从3月2日起访问俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰、德国和法国，就推动政治解决乌克兰危机开展第二轮穿梭外交。

中国外交部就第二轮穿梭外交强调，早一天开启和谈，损失就会减少一分。外交部发言人毛宁2月28日在例行记者会上说，中国同包括俄罗斯、乌克兰在内各国深入沟通，为应对危机发挥建设性作用。“我们将继续发挥自身独特作用，开展穿梭外交，凝聚各方共识，为推动政治解决乌克兰危机贡献中国智慧。”

在这之前，外交部副部长孙卫东2月26日至27日应邀在莫斯科同俄罗斯另一名副外长鲁登科举行中俄关系及上海合作组织、中俄亚太地区事务磋商，期间同俄罗斯外长拉夫罗夫会面时说，中俄双方要以密切高层交往，持续强化政治和战略互信，提升全面战略协作，深化各领域务实合作。

孙卫东强调，双方要促进上合组织在百年变局中更好发挥“稳定锚”的作用，加强在亚太地区事务中的沟通协调，共同维护地区安全、稳定和发展。中国外交部也说，双方还就乌克兰危机、朝鲜半岛局势等共同关心的国际和地区问题交换了意见。