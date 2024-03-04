中国国安部：23条立法是香港由治及兴的必答题

中国国家安全部发文，指香港《基本法》第23条立法是香港履行维护国家安全宪制责任的必答题，是香港应对国家安全风险挑战、完善维护国家安全制度体系的必答题，是香港长治久安、由治及兴的必答题。

中国国安部星期一（3月4日）在官方微信公众号发文说，基本法第23条清晰规定，香港应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央政府及窃取国家机密的行为，禁止外国的政治性组织或团体在香港进行政治活动，禁止香港的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。

中国国安部指出，基本法授权香港自行立法维护国家安全，体现了“一国两制”特色和中央对香港的高度信任。港府依法启动基本法第23条立法是履行维护国家安全宪制责任、落实基本法、全国人大有关决定和《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》的应有之义。

中国国安部说，反中乱港势力近年来借“民主”“自由”“人权”之名，行祸港乱港、颠覆国家之实。《香港国安法》2020年颁布实施，成为安定香江的镇海神针。然而，长期盘踞香港的反中乱港势力恶劣本性难移，仍蠢蠢欲动，伺机作乱。要巩固当前良好形势、还香港长治久安，必须果断完成第23条立法，斩断乱源，除恶务尽，才能守住法治正义，重树社会正气，助力香港溯本清源。

中国国安部提到，香港多年来一直全球最自由、最开放、最公平的经济体，在260多个国际协议和30多个政府间国际组织中拥有成员地位，这是香港的独特优势。在当前全球经济不确定性增加的大环境下，第23条立法完成有利于确保香港营商与投资环境安全和稳定，有利于保护香港全体居民的根本福祉，有利于保护世界各地投资者在港兴业。

中国国安部指出，从国际惯例看，世界上几乎所有国家都高度重视国家安全立法，美国、英国、法国、德国、加拿大和澳大利亚等均制定了严格的国家安全法律，建立了相关决策和执行机构，以提升应对境外干预风险的能力。

中国国安部称，由此可见，为国家安全立法是一个现代国家维护自身安全的通行做法。部分境外政客对香港维护国家安全的立法工作恶意抹黑、肆意攻击，暴露了伪善面孔和双重标准。香港依法启动基本法第23条立法，是中国内政，符合世界潮流，他国无权干涉。