港政协委员转述夏宝龙：23条立法市民更安居乐业

中共中央港澳工作办公室主任、中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙星期天（3月3日）晚间与赴京与会的香港和澳门政协委员会唔。香港政协委员转述夏宝龙讲话，称香港《基本法》第23条立法后，香港市民将更安居乐业。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，中国全国政协十四届二次会议将在星期一（4日）下午3时开幕。香港和澳门政协委员星期天下午陆续抵达北京，夏宝龙晚上到他们下榻的酒店与各委员会面。

据了解，夏宝龙抵达酒店后，先与各小组长吃晚饭，之后分组与政协委员会面，每场会面约20分钟。

有消息称，夏宝龙虽提起《基本法》23条立法，但重点强调赴港考察之行主要为调研香港的经济和地区治理；夏宝龙还提及他见过完善地区治理后担任区议会主席的民政专员（DO），以及区议员，并盛赞他们为民生、为市民福祉工作。

据悉，夏宝龙对在场的商界人士表示，肯定商界过去为香港作出的贡献，希望他们可努力为香港的未来再创佳绩。

香港政协委员何汉权引述夏宝龙当晚会面的讲话时说，夏宝龙认为立法会尽快通过基本法23条立法后，香港可获得更大的法制保障，市民可更安居乐业和团结，努力拼经济。

何汉权再引述夏宝龙指，“国家从来都视香港为掌上明珠”，香港人的努力、创意、成就与善良是有目共睹的，“但过去的贡献不能全等于未来”。在世界变局的新形势下，夏宝龙寄语港人要有“零起点”的思维，更加团结，香港的未来必然会更好。