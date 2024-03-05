李强：强化促进青年就业政策举措

中国政府工作报告提出，要加强财税、金融等政策对稳就业的支持，并强化促进青年就业政策举措。

中国总理李强星期二（3月5日）在全国人大宣读政府工作报告时说，要突出就业优先导向，加强财税、金融等政策对稳就业的支持，加大促就业专项政策力度。

他说，要落实和完善稳岗返还、专项贷款、就业和社保补贴等政策，加强对就业容量大的行业企业支持。

针对青年就业问题，李强说，预计今年高校毕业生超过1170万人，要强化促进青年就业政策举措，优化就业创业指导服务。

李强要求扎实做好退役军人、农民工等群体就业工作，加强对残疾人等就业困难人员帮扶，分类完善灵活就业服务保障措施，并要求坚决纠正各类就业歧视，保障农民工工资支付，完善劳动关系协商协调机制，维护劳动者合法权益。

随着后疫情时代经济复苏渐显乏力，部分企业用人需求下降，今年高校应届毕业生规模预计达到创纪录的1179万人，这批毕业生将面临更大的就业压力。

中国官方去年8月以进一步优化劳动力调查统计为由，暂停公布青年失业率数据，此前最后一次公布的16岁至24岁青年调查失业率为6月份的21.3%。中国官方今年1月时隔半年再度发布青年调查失业率数据，但新统计方法不再涵盖在校学生。