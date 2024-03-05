港保安局长点名批英高官抹黑23条立法

香港保安局局长邓炳强在与记者会面时，点名批评英国外交部长卡梅伦抹黑香港《基本法》第23条立法。

综合《明报》《星岛日报》和香港电台等报道，邓炳强星期二（3月5日）在出席世界海关组织第六届全球犬只论坛后会见记者时说，港府将积极配合立法会的工作，尽早完成23条立法，以应对持续的国安风险和威胁。

他透露，23条立法的公众咨询上月底结束后，再收到部分早前邮寄的意见书，目前累计收到1万3489份公众意见，当中98.6%意见书支持立法，仅97份反对，占0.72%。48份可辨认身份的反对意见书，有四分一来自境外反华组织和潜逃到外地的通缉犯，或在狱中被扣留人士。

邓炳强说，这些反华组织包括香港监察、国际特赦组织，并批评香港监察提出要制裁香港官员，国际特赦组织也曾虚报港府扣留维权人士。他强调，23条立法是防御性的，是“为了香港和国家安全锁好门窗”。

他说，绝大部分意见书都支持立法，但有外部势力抹黑立法，并公开点名批评卡梅伦。

邓炳强指出，卡梅伦认为英国制度比香港优越，因此香港不能有自己的国安法例。但根据《联合国宪章》，每个地方都可因应自身的政治、文化、经济和社会情况，制订适合自己的制度，并没有谁比谁优越，质疑卡梅伦对23条立法的批评是双重标准。

邓炳强也对美国驻港澳总领事梅儒瑞涉港言论予以反驳。梅儒瑞称，香港互联网审查制度日趋大陆化，部分美国企业人员赴港时都用即用即弃电话和笔记本电脑。对此，邓炳强回应，非法窃听是美国的专长，甚至连外国元首的通话也窃听，“你可以全球非法监听，我们不能根据法例保障自己的安全？”