港区人大代表转述丁薛祥：唱衰香港论调站不住脚

主管港澳事务的中国国务院常务副总理丁薛祥星期四（3月7日）上午在北京人民大会堂香港厅，参加港区全国人大代表团全体会议。港区人大代表团团长马逢国会后转述丁薛祥讲话，香港去年经济发展破难而进，民生得以改善，因此唱衰香港的论调站不住脚。

综合《明报》和网媒“香港01”等报道，上述会面历时约50分钟，比原定安排要长。马逢国说，丁薛祥多次在会上重申23条立法的迫切性和重要性，并明确表示中央政府全力支持香港完成23条立法工作。

马逢国转述丁薛祥说，23条立法属民心所向，要尽快完成立法才能让香港变得更安全、更包容、更开放，从而集中精力发展经济，改善民生。23条立法捍卫的是国家的核心利益，保护的是香港长治久安和长远发展。 要向香港社会和市民加强解疑释惑，并坚决驳斥一些错误论调，顺利完成23条立法。

港区人大代表梁美芬引述丁薛祥称，23条立法除是宪制责任外，更是历史光荣任务，希望人大代表做好解说工作，面对抹黑时要理直气壮地反驳。

港区全国人大常委李慧琼指出，丁薛祥十分关注香港青年的发展，对推动爱国教育表达关切和支持。

丁薛祥星期三（6日）参与港澳政协联组会议，出席会议的港区政协委员转述丁薛祥讲话时说，他充分肯定港府的工作，认为香港特首李家超所做的是历史的担当。