中国国安部：军事迷成为间谍案高危群体

中国国家安全部说，军事发烧友近年来已成为涉军领域间谍、窃密、泄密案件的高危群体。

中国国家安全部星期四（3月7日）在微信公众号发出上述“提醒”。文章说，一些涉案人员的国家安全意识淡薄，缺乏法律、保密、防范意识，不知不觉给军事安全带来隐患，甚至造成危害，个人也承担严重的法律后果。

文章称，一些军事发烧友偷赴重要部队、军工企业周边活动，伺机观察、摄录部队演训动向和“明星”武器装备，甚至擅闯军事禁区非法拍摄涉军涉密内容；有的是部队退转人员联络现役战友，打探各种消息，甚至直接索要内部资料；还有的在国际国内网站广泛搜集涉军信息，制作专业涉军材料；有的是“包打听”和“搬运工”，积极转发或公布网络涉军信息。

文章说，从发布的涉军信息内容来看，一类是密切追踪的高新武器装备动向和发展变化，涉及装备数量、型号、部队驻地、飞机编号等敏感涉密信息。另一类是建立涉军敏感信息数据库，在群体、网站共用，并不断更新完善。

文章还列出军事迷泄密的三大风险：一是军事迷观搜的点位数据、周边环境一旦泄露，将成为境外情报部门“不花钱、不费心、免经营”的情报源；二是境外间谍情报机构会以军事迷身分潜藏在涉军网络群组中，参与话题讨论或线下活动获取关键信息；境外人员混在军事迷群体中，针对性物色、筛选敏感部位人员，以感情拉拢、金钱诱惑锁定目标策反，威胁国家安全。

中国国安部去年12月23日曾发文警告军事迷，切勿泄露新型军事装备的建造进度、技术细节以及军事行动部署。