叶刘淑仪承诺做好23条立法审议工作

香港行政会议召集人、新民党主席叶刘淑仪在社交平台发文，承诺将做好23条立法审议工作。

叶刘淑仪星期四（3月7日）在脸书写道，香港行政长官同行政会议星期四决定将《维护国家安全条例草案》（下称《条例草案》）在星期五（8日）刊宪并提交立法会审议，以全面落实《基本法》第23条。这标志香港特区维护国家安全的工作迈进一大步，进入下一个关键阶段。

叶刘淑仪指出，作为当年负责推动第23条立法的香港前保安局局长，2002年至2003年间推动的立法工作，为山九仞，功亏一篑，让她感到十分遗憾。如今见到本届港府能在那么短的时间，把立法工作有力推进，完成咨询，进入《条例草案》审议阶段，实在难能可贵，让她非常欣喜。

她说，《基本法》第23条列明，香港特区应自行立法，以禁止七项危害国家安全的罪行。这是反映国家对香港的充分信任，充分尊重“一国两制”，让香港有机会根据普通法的原则及惯例，来订立一条体现“一国两制”的法例，这对香港的发展非常有利。

叶刘淑仪续称，20多年前，在她处理国家安全条例立法工作时，社会相对平静，市民或许感受不到国家安全的威胁，因此认为没有立法的迫切性。但2019年爆发“黑暴”，全港市民均目睹，香港的确出现本土恐怖主义行为，有人在香港蓄意煽动分裂国家，也有出现策划颠覆国家的行为，这令大部分香港市民明白，的确有完善国家安全法例及执行机制的迫切需要。

叶刘淑仪最后说，作为立法会议员，她很高兴加入由立法议员廖长江领导的《条例草案》审议小组委员会。她承诺一定会全力以赴，做好《维护国家安全条例草案》审议工作，让条例能早日通过，并期望在立法后，能进一步巩固普通法法制，巩固香港作为国际金融中心、商务中心的地位，让香港有更光明、更美好的前途。