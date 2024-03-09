台陆委会：23条立法让港人不知如何平安生活

香港特区政府正全速就《基本法》第23条进行立法，台湾陆委会表示，这项法律让香港人不知道要如何在香港平安地生活，赴港旅游、经商的人也会受影响。

综合台湾联合报、中央社报道，陆委会星期五（3月8日）下午举行例行记者会，陆委会副主委詹志宏针对香港基本法23条立法做出回应。

詹志宏说，台湾跟世界各国所担心的是一样的，香港过去的自由、民主和人权，还有独立司法等，逐渐“被消失、被剥夺”，这会影响到香港750万居民的生活方式，也影响香港过去在全世界备受推崇的经济地位。

他还说，草案条文“厚厚的一叠”，很多是原则性的规定，“最需要厘清的就是哪一些范围、哪一些具体的行为涉及违法，哪一些是可以被容许的。”

詹志宏认为，从港府过去一个月的咨询期间可以看到，港府相关官员的说明并不是很完整、很具体，即使赶在下个月前完成立法，但问题是在立法之后的执法，“在没有很具体规范的情况之下，很多人都担心会触犯法律”。

詹志宏说，这将导致所有人不知道如何在香港能够平安地生活，境外的人到香港旅游、经商也都会受到影响。他表示，“这是我们所关切的，将来的发展要持续观察”。

港府星期五为《维护国家安全条例草案》刊宪后，立法会当天上午迅速通过一读和二读，相关法案委员会下午也紧跟着开会审议条例。

根据程序，在这过程中，议员有权要求政府再解释或者修正。当委员会审议完成后，会交回立法会大会恢复二读，最后三读表决，便会正式成为法例。

草案共212页，分为九个部分，包括“叛国”、“叛乱煽动叛变及离叛，以及具煽动意图的作为”等，其中叛乱罪、叛国罪一经定罪，可被判处终身监禁。