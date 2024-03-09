联合国安理会促苏丹休战 中国吁勿忘以哈冲突

联合国安全理事会星期五（3月8日）呼吁立即停止苏丹境内的敌对行动，这促使中国提醒安理会勿忘加沙地带的平民仍在炮火中受苦，并敦促国际社会推动加沙立即停火。

据路透社报道，安理会14个理事国支持这项由英国起草、敦促苏丹在穆斯林斋戒月（3月11日开始）立即停止敌对行动的决议，唯有俄罗斯投下了弃权票。

苏丹军队和准军事部队快速支援部队（RSF）去年4月15日爆发内战。联合国说，近2500万人需要援助，相当于苏丹全国半数人口；约有800万人逃离家园，人民饥饿正在加剧。华盛顿称，交战各方均犯下战争罪。

据路透社今年1月看到的联合国制裁观察员报告，在去年由快速支援部队和结盟的阿拉伯民兵所犯下的种族暴力事件中，仅苏丹西达佛州一座城市就有1万到1.5万人丧命。

中国常驻联合国副代表戴兵对安理会说，“安理会就苏丹冲突斋戒月期间停火通过决议的同时，也不能忘记加沙人民仍在炮火下遭受苦难。国际社会必须推动加沙立即停火。”

俄罗斯驻联合国副大使叶夫斯蒂格涅耶娃（Anna Evstigneeva）则指控美国“双重标准”，拖延通过关于加沙地带停火的文件。她向安理会表示，美国一再在加沙问题上行使否决权，拖延时间，要求别国等待美方直接外交的结果，对于苏丹却不是如此。

自以哈冲突去年10月7日爆发以来，美国已否决三项安理会决议草案。美国在安理会中并未对俄罗斯和中国有关加沙的言论做出回应。美国目前正在磋商一份决议草案，草案内容支持“加沙立即停火约六周，并释放所有人质”，但美国先前表示并不急于将草案文本付诸表决。