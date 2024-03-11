港府谴责香港自由委员会基金会恫吓中央和港府官员

香港特区政府强烈谴责香港自由委员会基金会恫吓中央政府和港府官员。

港府星期天（3月10日）发布公报说，强烈谴责反华组织香港自由委员会基金会公然要求美国对中央政府和港府官员，特别是参与《基本法》第23条立法的官员实施制裁，并诬蔑抹黑《维护国家安全条例草案》（以下简称《条例草案》）。有关行为可能构成企图干犯《香港国安法》下的“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”。

港府发言人说，《条例草案》正在立法会法案委员会审议。香港自由委员会基金会企图勾结外国或境外势力，在这个时候公然叫嚣向履职尽责的中央政府和港府官员作出制裁，妄图恫吓他们，完全漠视香港正当立法程序，充分显示其卑劣用心，港府予以强烈谴责。

发言人指出，通缉犯许颖婷正是香港自由委员会基金会骨干成员，该组织已多次发动反华行动，包括要求制裁中央和香港政府官员，要求关闭香港驻美国经济贸易办事处等。该组织早前口口声声说自己并不反华，显然不符事实。

发言人称，香港自由委员会基金会的行径也印证了《条例草案》中，建议针对被控危害国家安全罪行潜逃者的措施的必要性，包括禁止向潜逃者提供或处理其资金、撤销香港护照等。此外，措施也有必要保障处理涉及国家安全案件或工作的人员，以让有关人员在无后顾之忧的情况下处理维护国家安全的工作，从而巩固和强化维护国家安全的执法力量。

发言人说，事实上，《条例草案》会尊重和保障人权确立为维护国家安全立法的基本原则，明确规定依法保护根据《基本法》和两条国际人权公约适用于香港的有关规定享有的权利和自由。港府会继续无畏无惧维护国家安全，尽早完成立法工作，早一日完成立法，国家安全受威胁的风险便少一日。

香港自由委员会基金会（The Committee for Freedom in Hong Kong (CFHK) Foundation ）上星期六（9日）在官网发声明强烈反对港府推动审议《条例草案》，以全面落实香港基本法第23条，并呼吁美国政府对中央政府和港府官员，特别是参与《基本法》第23条立法的官员实施制裁，同时也要求关闭香港驻美国经济贸易办事处等。