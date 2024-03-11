前港官员：民间要向西方解释基本法23条非洪水猛兽

香港前财经事务及库务局长马时亨认为，在香港《基本法》23条完成立法后，香港民间力量应该向西方解释23条不是洪水猛兽，因为西方对此并不完全了解。

马时亨在接受《明报》星期一（3月11日）刊发的专访中说，过去几年，香港五大支柱产业中，债市、银行业、保险业及资产管理有长足发展，只是股市跑输。

马时亨续说，“欧美资金真的有些撤出市场”，但这只是跌市其中一个原因，最主要还是香港的市场与中国大陆息息相关。房地产问题、地方债问题，对消费等有影响，大陆小小伤风，香港便会大伤风。

对于香港该如何吸引欧美资金重新进场，他说，香港要积极向在港的外商、领事解说，也要更主动地走出去。

马时亨说，“美国对我们的态度确不是那么友善，但我觉得还是要做点工夫，告诉他们的商界、他们的人民，香港不是像有些外国政客和传媒讲得那么黑、那么灰的。政府现在有很多掣肘，我觉得应该组织一些民间的人，跟外国有生意联系的、很熟悉欧美的生意人，甚至政客，游说他们”。

他指出，民间向外解说很重要，“特别是今年，美国想取消香港的经贸办事处，若美国总统下此命令，我们就很麻烦，要撤出美国了”。

马时亨认为，香港贸易发展局等可以组团，率领商界向外界解说，特别是《基本法》23条完成立法之后，香港民间力量要向西方解释23条不是洪水猛兽，因为西方对23条未必完全清楚。

香港《基本法》第23条立法公众咨询2月28日结束，逾九成的书面意见支持港府立法。不过，美国和英国担心23条立法会破坏香港的“一国两制”。英国外长卡梅伦发表声明，批评港府目前的方案并未履行《基本法》《中英联合声明》及国际公约中的义务，影响港人行使自由和权利，强烈促请港府重新考虑方案。

美国国务院随后也发声明，质疑23条建议罪行中的“境外干预”及“国家秘密”定义含糊，当局或可因此利用拘捕和羁留手段打击异见。声明也认为，23条加上《香港国安法》将削弱香港居民自由及权利，若港府再实行用字含糊的国安法律，并设域外效力，将破坏“一国两制”框架。