邓炳强谴责《华邮》文章内容具误导性

香港保安局局长邓炳强致函《华盛顿邮报》，谴责其评论文章内容具误导性。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”和香港中通社等报道，邓炳强星期一（3月11日）致函《华邮》，反驳该报10日刊发的一篇题为《香港以新安全法加倍镇压》（With new security law, Hong Kong doubles down on repression）的评论文章内容，并指其论调不当且具误导性。

邓炳强在信中说，涉及黎智英和47人被控串谋颠覆国家政权的法律诉讼仍在进行中，任何人都不宜对案件的细节发表评论。港府一再重申，所有案件都严格按照证据为基础、依法办案。所有被告都受到法律保护，接受公正审判。

对于文章指“唯一合理、可信的判决”是47人无罪获释，邓炳强称该建议非常不恰当，非但不尊重香港法院行使独立司法权，而且是公然干涉法院司法正义。

邓炳强指出，文章忽略了香港有制定《基本法》23条立法的宪制义务，而且在回归26年来一直没有履行这项义务。23条草案列明，维护国家安全立法的基本原则之一，是尊重和保障人权，并对犯罪的要件、对象和范围作出明确规定。对于文章中提到的违法行为，海外也有相应或类似的规定。

《华邮》文章形容23条立法是《香港国安法》扩大版，为盗窃国家机密、间谍活动、叛国罪和外部干涉设立新的罪名。

邓炳强强调，港府将继续坚决履行维护国家安全的责任，依法有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，同时保障香港市民依法享有的权利和自由。