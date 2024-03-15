香港《基本法》23条立法或最快下周三交立法会表决

香港立法会专责研究落实《基本法》23条立法的《维护国家安全条例草案》法案委员会星期四（3月14日）完成审议工作，委员会主席廖长江表示，星期五（15日）将向内务委员会提交口头报告。如无意外，香港《基本法》23条立法或最快于下周三（20日）在立法会大会上表决。

综合网媒“香港01”和香港中通社报道，法案委员会星期四连续第七日加开会议完成逐条审议修正案，对港府星期三（13日）晚提交的《维护国家安全条例草案》（以下简称《条例草案》）修正案合计40项条文提出修正，并获委员会所有议员支持。

委员会主席廖长江表示，星期五将向内务委员会提交口头报告，再准备在立法会大会恢复二读辩论。

香港律政司司长林定国总结时指出，这次审议反映行政、立法机关各司其职，形容23条立法工作“接近终点”。

香港政务司司长陈国基星期四对记者说，23条立法有助保护香港和外来投资者，这对每个市民都是好事，并强调会进行所有必须的法定程序。希望早一日通过立法，让香港早一日得到保障。

廖长江星期四已预告星期五会向内务委员会作口头汇报，内务委员会星期五议程加插的其他事项正是法案委员会的工作报告。

由于香港特首李家超早已表明希望立法会能配合尽早通过《条例草案》，有权豁免政府草案提交议会表决通知期限的立法会主席梁君彦，也早已表态会全力配合。廖长江星期五作汇报后，若内会内务委员会同意加插议程，23条立法会草案最快有望下周三提交大会展开二读、三读的最后立法程序。