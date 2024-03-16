邓炳强：港基本法23条立法范畴不会超过主体法例

香港保安局局长邓炳强回应外界对香港《基本法》第23条立法的质疑时说，附属立法是其中一个立法方式，其范畴不会超过主体法例。

据香港政府公报，邓炳强星期五（3月15日）出席入境事务学院结业会操后会见传媒时，作出以上表述。

香港立法会法案委员会星期四（14日）完成《维护国家安全条例草案》（以下简称《条例草案》）的审议和条文修订工作，推进落实基本法23条立法。港媒报道称，香港《基本法》23条立法或最快下周交立法会表决。

邓炳强星期五说，他留意到有人刻意抹黑《条例草案》中行政长官会同行政会议能够就维护国家安全制订附属法例的条文，指此条文可以赋权行政长官和行政会议胡乱立例，乘机恫吓香港人。

他指出，上述情况不会出现，因为附属法例在香港是很普遍的，也是普通法国家常有的立法方式，英国和美国也有。附属法例是其中一个立法方法，透过“先订立，后审议”比较简便快捷的方法进行立法，一般都是为了体现主体法例的其中一些实施方法和细则。

邓炳强说，附属法例必然会包含在主体法例中，其范畴不会超过主体法例。他举例称，目前的拘留期是14日，不会透过修订附属法例变成20日，甚至30日，因为主体条例说了是14日，就是14日，附属法例不会超越此条例。另外，若有条文列明要注销护照，不会因为制定附属法例，连身份证也一并注销，主体法例规定不能这么做。