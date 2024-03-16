斐济内政部长：决定恢复与中国警务合作

太平洋岛国斐济内政部长蒂科杜阿杜说，经过一年的审查，斐济决定恢复与中国的警务合作协议。

蒂科杜阿杜在英国《卫报》星期五（3月15日）刊登的专访中，宣布上述决定。

他说，“我们审查了12个月，协议已经恢复”，如今斐济将重新回到与中国最初的警务合作上，两国将决定未来如何执行这项协议，包括双边警务人员交流。

蒂科杜阿杜强调，目前只会有斐济警察在中国接受培训，不会有中国警察进驻斐济警察部队。

斐济与中国是在2011年签署这项警务合作协议，允许斐济警察在中国接受培训，中国也可派遣警察前往斐济。此外，协议还涉及情报交流、互访、培训和设备供应等领域。

2014年斐济举行大选期间，北京曾向斐济提供了汽车、通信、监视设备等。

2022年12月，斐济总理兰布卡上台后就曾向媒体表示，他认为与中国的警务合作协议“没有必要”持续下去。兰布卡去年还称，他对斐济和中国在价值观和司法制度上的不同感到担忧，此后这项协议就一直处于审查中。

但去年6月，斐济在与新西兰签署一项旨在加强军事关系的防务协议前，兰布卡似乎软化立场，表示将在做出任何决定前对相关协议进行审查。

太平洋国家依靠国际合作伙伴的支持，尤其是澳大利亚和新西兰为其警察部队提供资源。

中国近年来也积极扩大在太平洋地区的影响力，包括去年4月与所罗门群岛签署警务合作协议，但此举也引来美国、以及澳大利亚、新西兰等太平洋邻国的警觉。

山东大学教授于镭星期五向《环球时报》称，太平洋岛国需要平等、实用的警务合作。美澳等国也曾同太平洋岛国开展警务合作，但他们只聚焦如何加强对当地军警和政府的控制，但中国同太平洋岛国的合作从不干涉内政。