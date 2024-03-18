调查：逾七成港人认同香港有宪制责任维护国安

一份调查显示，逾七成香港市民认同香港有宪制责任维护国家安全。

综合香港中通社、《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，香港研究协会星期一（3月18日）公布的调查显示，72%受访市民认同香港有宪制责任维护国安，67%受访市民则指香港《基本法》第23条立法无损日常生活基本权利。

上述调查在3月5日至12日以抽样电话访问形式进行，对象为1034名18岁或以上香港市民。

调查显示，72%受访者表示“十分认同”及“认同”香港有维护国家安全的宪制责任，表示“一半半”的占15%，“十分不认同”及“不认同”的共占10%，表示“不知道／很难说／无意见”的则占3%。

67%受访者表示《维护国家安全条例草案》（简称《条例草案》）无损市民日常生活行使基本权利，认为有“正面影响”的占20%，认为“没有影响”的达47%，表示有“负面影响”的占26%，“不知道／很难说／无意见”则占7%。

在被问及是否认同香港社会仍面对外部势力危害国家安全的风险，46%受访者表示“十分认同”及“认同”，表示“一半半”的占近20%，“十分不认同”及“不认同”的则共占近30%。

香港立法会最新议程显示，立法会将于星期二（19日）上午9时加开会议，恢复二读辩论《条例草案》。

香港立法会秘书处提交的文件指出，保安局局长邓炳强在上星期五（15日）致函立法会主席梁君彦，请求安排尽快在立法会会议上审议《条例草案》，并批准豁免相关预告，让《条例草案》能在最早而立法会又认为可行的日子恢复二读辩论。

立法会秘书处引述梁君彦说，他完全支持 “早一日、得一日”完成23条立法，尽快堵塞国家安全缺口。

基于《条例草案》的必要性和急切性，以及审议过程的完整性，香港立法会主席梁君彦决定根据《议事规则》条规，在星期二上午9时加开一次立法会会议，集中处理《条例草案》余下的立法程序，即恢复二读辩论及三读。这次会议将不会处理其他事项。

梁君彦同时也根据《议事规则》批准豁免恢复二读辩论和就《条例草案》提出修正案的预告。梁君彦星期一上午也已致函通知邓炳强有关加开会议的决定。