美英对23条立法通过表担忧 港府斥歪曲事实颠倒是非

香港立法会周二（3月19日）通过《基本法》第23条，美国、英国等西方国家和国际机构表达该法可能进一步限制香港自由的担忧。香港政府星期三（3月20日）发布声明，坚决反对和强烈谴责一些西方国家在基本法23条（《维护国家安全条例》）通过后作出的抹黑诋毁，这些言论不但歪曲事实、颠倒是非，也全然漠视香港特区立法的宪制责任和实际需要，以及该法例订立后，对经济发展和人权保障所带来的正面效果。

香港政府在声明中指出，一些美西方国家、反华组织、反华政客、外国媒体以及在外国的通缉犯等在基本法23条于3月19日获立法会全票通过后，继续作出抹黑诋毁、极为误导和错误的言论。香港特区负有维护国家安全的宪制责任。根据《联合国宪章》为基础的国际法及国际惯例，维护国家安全是所有主权国家的固有权利。很多普通法司法管辖区，都制定了多部维护国家安全的法律。恶意抹黑《维护国家安全条例》的反华分子却对此视而不见、大放厥词，是典型的政治霸权和虚伪的双标。

发言人指，在《维护国家安全条例》获立法会全票通过后，市民大众和社会各界均纷纷以公开发表声明等方式表达支持特区政府的立法工作；表示反对的都是境外势力，因为这会增加他们危害国家安全的成本和难度。在公众咨询期间，政府共收到超过1万3000份意见书，98.6%表示支持及提供正面意见，反映《基本法》第23条立法有强大的民意基础。

发言人还说，立法会整个立法过程，全面按程序进行，议员审议认真谨慎，绝不马虎。法案委员会连同早前内务委员会为《基本法》第23条立法事宜成立的小组委员会，一共举行了25次会议，用了近50小时详细审议每一条文，比2023年在法案委员会审议的最长时间超出三成，提出近1000条问题和意见，产生了91个修正案，绝大部分是采纳议员的意见，部分条文更讨论超过一小时，反映立法会已作充分讨论，每位委员都一丝不苟，以高质高效完成审议。

发言人说，有效防范、制止和惩治危害国家安全的违法行为，正是为了更好地保障个人基本权利和自由，并确保香港特区内的财产和投资受法律保障。对人权保障和对法治原则尊重，是《维护国家安全条例》的原则。

发言人还强调，《维护国家安全条例》充分考虑保护在香港的金融、媒体和各类组织的正常商业行为和国际交流需要，特区政府已在不同场合多次强调这些正当商业行为和国际交流丝毫不受影响，但是作出抹黑的美西方国家、反华组织等刻意选择无视，对条例横加批评，其专横跋扈表露无遗，充分暴露其唯恐香港不乱的险恶用心。

发言人说，《维护国家安全条例》让香港可以有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，包括间谍活动、外国情报单位的阴谋陷阱和敌对势力的渗透破坏；“黑暴”、“颜色革命”再次降临香港；以及“港独”和暴力破坏。香港不需要再担心破坏分子“揽炒”香港、破坏公共设施、掷汽油弹、纵火、殴打不同意见的市民，把香港推到深渊，摧毁香港多年的建设。香港的市民从今开始都不会再经历这些伤害和悲痛。

发言人称，《维护国家安全法》成功订立，香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制的短版终于得以完善。这是一部防御外部势力危害国家安全的法律，它让香港有更坚固的门，更有效的门锁保护家园，只有那些想闯入香港家园，侵害掠夺的人才不想香港立法保家卫国。特区政府强烈敦促别有用心的西方国家、反华组织等停止污蔑抹黑、干预属于中国内政的香港事务，这些卑劣的政治技俩注定以失败告终。

此外，针对英国外交大臣卡梅伦指基本法23条立法将进一步重创香港的自由与权利等言论，香港保安局局长邓炳强星期三说， 卡梅伦一而再针对《条例》作出失实和无理言论，纯属政治抹黑，是卑劣的政治技俩。

他说，《条例》内的罪行定义比英国《2023年国家安全法》更清晰。反观英国相关法例中“受保护资料”甚至不涉及任何特定领域，只要是不当披露后相当可能会损害英国的国家安全或利益的资料，就可能会被视为“国家秘密”。他批评卡梅伦无视自身法例含糊不清，却对《条例》作出无理批评，是尽显其“伪善双标嘴脸”，广大市民都看得非常清楚其“罔顾事实、粗暴插手香港事务”的行径，是骗不了香港市民的。

他重申， 《中英联合声明》的核心要义是中国恢复对香港行使主权，没有赋予英方干预回归后香港事务的权利。英方对回归后的香港无主权、无治权，也无监督权。英国应立即停止干预属于中国内政的香港事务。