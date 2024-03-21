港官员批部分国家和组织对23条立法言论持双重标准

香港律政司副司长张国钧在联合国人权理事会会议上发言时，批评部分国家和组织对《基本法》23条立法的言论持有双重标准。

张国钧当地时间星期三（3月20日）在瑞士日内瓦出席联合国人权理事会第55届会议，就《基本法》第23条立法发言。香港政府公报官网星期四（21日）发布张国钧发言全文的中文译本。

张国钧说，香港的立法机关刚通过《基本法》第23条的法例，以履行香港早就该履行就维护国家安全自行立法的宪制责任。

他指出，每个主权国家都拥有制定法律以维护其国家安全的固有权利，包括中国。许多国家都根据自身面对的国家安全风险和需要，制定了一系列的国家安全法律。美国至少有21部有关法例，英国至少有14部，加拿大至少有九部，而新加坡至少有六部。

张国钧说：“《基本法》第23条立法，在当今日益复杂的地缘政治中，会更好地保​​护我们的国家免受对国家安全的真实威胁”。

他说，该法例完全符合国际法和国际惯例的原则，并批评一些国家和组织就此作出的评论，完全无视了基本法理和事实，只不过是反映了双重标准和歪理。

张国钧也说，该法例明确订明受《基本法》和《公民权利和政治权利国际公约》、《经济、社会与文化权利的国际公约》适用于香港的有关规定所保障的权利和自由，都依法受到保护。新法例也严格遵循法治原则。法律明确和清晰，并订明适当的例外情况和免责辩护。市民不会误坠法网。此立法工作得到了香港社会非常广泛的支持。

他强调，任何抹黑或破坏第23条立法的企图，充其量是基于错误的理解。港府深信此法例将为香港带来稳定和繁荣的前景，且一如既往地，依法享有的权利和自由也得到充分保障。

香港立法会星期二（19日）全票三读通过《维护国家安全条例草案》（即《基本法》23条立法草案）。该草案将于星期六（23日）刊宪生效。英美和欧盟纷纷表示忧心，认为这将进一步限缩香港自由，中国外交部则对相关“诋毁抹黑”表示强烈不满和坚决反对。